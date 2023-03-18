Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu ile beraberinde gök gürültüsü etkili oldu. Şimşeklerin çakmasıyla adeta gece karanlığı gündüze döndü. Vatandaşlar korku ve panik halinde korkarken ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti.

YAYINLAMA
Google News
Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!

Gaziantep'te gece saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağmur ve beraberinde dolu yağışı, gök gürültüsü ile birlikte etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular ise vatandaşları bir hayli korkuttu.

BİR BİNAYA YILDIRIM İSABET ETTİ

Gece boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken bir binaya yıldırımın isabet etme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaya isabet eden yıldırımın ardından ortaya çıkan görüntü hayretler içerisinde bıraktı. Kentte yağışlı havanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!

İlgili Haberler
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu
5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1'inci Lig yardımcı hakemi Gökhan Memişoğlu'nu Köpeğe çarptı diye bıçakladılar
1'inci Lig yardımcı hakemi Gökhan Memişoğlu'nu Köpeğe çarptı diye bıçakladılar
İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü
Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Son Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici
Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici
Fenerbahçe, Altay Bayındır için kararını verdi!
Fenerbahçe, Altay Bayındır için kararını verdi!
Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.
Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.
Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı
Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı
Çok Okunanlar
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!