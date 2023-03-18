Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!

Gaziantep'te gece saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağmur ve beraberinde dolu yağışı, gök gürültüsü ile birlikte etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular ise vatandaşları bir hayli korkuttu.

BİR BİNAYA YILDIRIM İSABET ETTİ

Gece boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken bir binaya yıldırımın isabet etme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaya isabet eden yıldırımın ardından ortaya çıkan görüntü hayretler içerisinde bıraktı. Kentte yağışlı havanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.