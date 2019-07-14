Gaziantep’te hatalı sollama: 11 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

İddiaya göre, D-400 karayolu Sekili mevkisinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada Gaziantep'ten Nizip istikametine giden M. K. (43) yönetimindeki 27 ACT 075 plakalı otomobille karşı yönden gelen M Ö. (53) idaresindeki 34 SJ 6968 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki aracın sürücülüri ile otomobillerde bulunan Sait (12), Adalet (5), Esmanur (2), Ahmet (8), Yahya (73) ve Besey Kara (39) ile Hatice Özmermer (53), Nurcan (44) ve İsmet Şahin (55) isimli yolcular yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA