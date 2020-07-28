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Gaziantep'te huzurevinde koronavirüs şoku!

Gaziantep'te bir huzurevinde yapılan tetkiklerde 8'i yaşlı olmak üzere 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Kuruma gelen ziyaretçilerden bulaştığı tahmin edilen koronavirüsün sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmamasından dolayı bulaştığı bilgisi öne sürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir huzurevinde 8'i yaşlı olmak üzere 12 kişide hafta sonu gelen ziyaretçilerin ardından koronavirüs görüldü. Olayların hemen ardından kurumda  filyasyon ve dezenfekte çalışmaları yürütülürken, vakalarla teması olan bazı personellerin ise evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

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28 Temmuz 2020 Salı 16:29
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