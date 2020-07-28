Gaziantep'te huzurevinde koronavirüs şoku!

Gaziantep'te bir huzurevinde yapılan tetkiklerde 8'i yaşlı olmak üzere 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Kuruma gelen ziyaretçilerden bulaştığı tahmin edilen koronavirüsün sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmamasından dolayı bulaştığı bilgisi öne sürüldü.