Gaziantep'te ilginç olay! Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde atıl vaziyette bulunan bir otelin otoparkına giren hurdacı, hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Murat K'ye (45) ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI