Gaziantep'te intihar eden terzinin bıraktığı not yürek yaktı: Ölmem hepimiz için iyi olacak

Gaziantep'in Mimarsinan Mahallesi'nde kardeşi ile terzi dükkanı işleten Serdar S., (41) sabah iş yerine gittikten sonra dükkanın tavanına ip bağlayarak kendini astı. İş yerine geldiğinde ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaşan kardeşi şoku atlattıktan sonra ekiplere ihbarda bulundu.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Serdar S.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

"ÖLMEM HEPİMİZ İÇİN İYİ OLACAK"

İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.'nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Notta, "Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenilirken, not polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.