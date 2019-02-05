Gaziantep'te kaçak silah operasyonuna 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, kuru sıkı tabancaları bilye atar tabancaya çevirerek satan 2 şüpheli, işyerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çlaışmalar sonunda E.H. ve Ş.E. adlı 2 şüphelinin, kendilerine ait işyerlerinde kuru sıkı tabancaları bilye atar tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisini elde etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Operasyona 1 tabanca, 5 bilye atar tabanca, 33 kuru sıkı tabanca, 45 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 134 tabanca fişeği, 145 kuru sıkı mermisi ile çok sayıda tabanca parçaları ve tabanca parçalarını birleştirmede kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan E.H. ve Ş.E. sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları adliyede "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri imal etme, nakletme, satma" suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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DHA