Gaziantep'te kadın cinayeti! Cani koca, 3 çocuğunun annesi kadını bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocukları olan Nurettin K. (45) ile eşi Nurcan K. (40), sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin K, eşini bıçakladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Nurcan K. ambulansla tedavi için kaldırıldığı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Nurcan K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Zanlı Nurettin K. gözaltına alındı.