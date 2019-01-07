Gaziantep’te kadın semineri düzenlenecek

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadının Toplumdaki Yeri" konulu seminer düzenlenecek.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, toplum yapısını oluşturan ailenin baş mimarı olan kadının toplumdaki yerinin fark edilebilmesi ve kadınlarımızın öz farkındalık kazanmaları için 24 Ocak 2019 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Onat Kutlar Sahnesi'nde "Kadının Toplumdaki Yeri" adlı seminer düzenlenip, katılımcılara katılım belgesi verileceğini açıkladı. Hizmetlerine bir yenisini eklediklerini belirten Özaygut, "Gaziantep'e ve Gazianteplilere her anlamda hizmete devam edecek bir sivil topluk kuruluşuyuz ve bu memlekete hizmetimiz devam edecek şeklinde konuşmuştuk. Bu sefer de topluma karşı olan sorumluluğumuz kapsamında Kadın Kolları Başkanı Yasemin Zorer sorumluluğunda, Eğitim Birimi Sorumlumuz Mehmet Celal Ergüleç ve Dilek Özdemir'in büyük katkılarıyla hazırlanan "Kadının Toplumdaki Yeri" seminerini düzenleyerek devam edecek hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın Kolları Başkanı Zorer yaptığı açıklamada, "Başta kadın olarak kendime ve yaşadığım topluma olan sorumluklarımın farkındayım. GDK Kadın Kolları Başkanlığı olarak kadının toplumdaki yerini ve önemini vurgulayan bu bilinçlendirme seminerini hazırlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Fatma ŞAHİN "in de davetli olduğu seminerde; bir kadın olarak, gerek bakanlığı döneminde Türkiye'ye, gerekse Belediye Başkanlığı döneminde ilimize kattığı değerlerin göz ardı edilemeyeceğini ve tecrübelerini Gaziantepli kadınlarla paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA