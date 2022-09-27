Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!

Gaziantep'te kayıp çocukları için bir televizyon programına katılan ailenin verdiği bilgiler sonrası harekete geçen emniyet ekipleri, kayıp çocuklardan Lina Nazlı'nın cesedini bir iş yerine ait derin dondurucuda buldu.

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Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!

23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.'nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi. Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime'yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!

İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!

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