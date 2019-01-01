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Gaziantep’te kar yağışı

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Gaziantep’te kar yağışı

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer etkisini arttırıyor. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ise, kar'ın yağmasına sevindiklerini, çocukluk yıllarını hatırladıklarını, Gaziantep'e eskisi gibi kar yağmadığını ve ekinler için çok iyi olduğunu belirttiler.

Gaziantep’te kar yağışı

Gaziantep’te kar yağışı

Kaynak: İHA

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