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Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı sonrası Nurdağı Otoyolunda vatandaşlar yolda kaldı. Uzun bir süre ekiplerin ulaşamadığı vatandaşlar donma tehlikesi yaşadı.

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentin birçok yerinde vatandaşlar saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı. Yollarda uzun trafik kuyrukları oluşurken bazı vatandaşların araçlarını yolda bırakarak yürüyerek evlerine gittikleri görüldü. Belediye ekiplerinin çalışmalarına karşın yağış çalışmaları zorlaştırdı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI

Öte yandan Gaziantep-Nurdağı Otoyolunda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar saatlerce yolda araçları içerisinde mahsur kalınca donma tehlikesi yaşadı. 

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

KAYMAKAMLIK KUMANYA DAĞITTI

Nurdağı otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara belediye ekipleri saatler süren çalışmalar sonrası ulaştı. Kaymakamlık vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptı. 

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda otoban ve kara yolları üzerinde mahsur kalan vatandaşların kendileriyle daha hızlı iletişim kurulabilmesi amacıyla paylaşım yapılarak iletişime geçmeleri istendi. 

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

VALİ DAVUT GÜL: ARAÇLARIMIZIN KAYMASI SONUCU YOLLARIMIZ KAPALI

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından," Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon vb. Araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." açıklamasında bulundu. 

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

FATMA ŞAHİN: YARDIM GÖNDERİLİYOR

Son durum hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin," Gaziantep’i Adana’ya bağlayan Nurdağı çevre yolunda da yoğun kar yağışından mağdur olanlar var. Valimizin koordinasyonunda, İslahiye ve Nurdağı ilçe belediye başkanlarımız aracılığıyla ve askeri birliklerimizin desteğiyle bu vatandaşlarımıza da yardım gönderiliyor" ifadelerini kullandı. 

Gaziantep'te kar yağışı hayatı felç etti! Nurdağı otoyolunda vatandaşlar mahsur kaldı

Tayfun Altuntaş
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