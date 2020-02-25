Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Farabi Mahallesi'nde yaşayan Kureyş Ateş'ten (74) haber alamayan yakınları evine gitti.Kureyş'i hareketsiz halde bulunan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Farabi Mahallesi'nde yaşayan Kureyş Ateş'ten (74) haber alamayan yakınları evine gitti.
Kureyş'i hareketsiz halde bulunan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kureyş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kureyş'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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