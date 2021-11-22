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  3. Gaziantep'te kedi vahşeti! 3 kedi şişlenerek katledildi!

Gaziantep'te kedi vahşeti! 3 kedi şişlenerek katledildi!

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü, kimliği belirsiz kişilerce şişlenerek katledildi. Sitede oturan Azra Bağcı, "Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın" dedi.

Gaziantep'te kedi vahşeti! 3 kedi şişlenerek katledildi!

Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi’nde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü öldürüldü.

Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları yaralarla ölen kedileri bulan hayvansevenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te kedi vahşeti! 3 kedi şişlenerek katledildi!

DAHA ÖNCEDE ZEHİRLEMİŞLERDİ

Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Site sakinlerinden Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

Gaziantep'te kedi vahşeti! 3 kedi şişlenerek katledildi!

Sitedeki diğer hayvanseverler de kedileri öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

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