Gaziantep’te kimseye aldırış etmeden kendi aracı gibi kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı

Gaziantep'te güpegündüz bir araca yanaşan şüpheli şahıs, kimseye aldırış etmeden kendi aracıymış gibi davranarak kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı.

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Gaziantep’te kimseye aldırış etmeden kendi aracı gibi kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı

Gaziantep'te güpegündüz bir araca yanaşan şüpheli şahıs, kimseye aldırış etmeden kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi GATEM Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde bir araca yanaşan şüpheli bir şahıs, kimseye aldırış etmeden kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı.

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AKÜNÜN ÇALINMA ANLARI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araca yanaşan şüpheli şahsın kaputunu açtığı aracın aküsünü acele bir şekilde yerinden söktükten sonra kimseye aldırış etmeden çalma anları yer aldı. Şüpheli şahsın, aküyü çaldıktan sonra hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşması ise dikkat çekti. Olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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