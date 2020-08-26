Gaziantep'te koca dehşeti! 22 yaşındaki karısını defalarca bıçakladı

Gaziantep'te eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışan bir kişi, 22 yaşındaki karısını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Olayın ardından koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda bilinmeyen bir nedenle 22 yaşındaki eşi Ayşe A. ile tartışmaya başlayan Hasan A., kavganın büyümesi ile birlikte eşine bıçakla saldırdı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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