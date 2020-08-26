  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Gaziantep'te koca dehşeti! 22 yaşındaki karısını defalarca bıçakladı

Gaziantep'te koca dehşeti! 22 yaşındaki karısını defalarca bıçakladı

Gaziantep'te eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışan bir kişi, 22 yaşındaki karısını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Olayın ardından koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda bilinmeyen bir nedenle 22 yaşındaki eşi Ayşe A. ile tartışmaya başlayan Hasan A., kavganın büyümesi ile birlikte eşine bıçakla saldırdı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!

Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!

Bakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli olduBakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli oldu

Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!

 

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:42
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Gaziantep'te koca dehşeti! 22 yaşındaki karısını defalarca bıçakladı
Gaziantep'te koca dehşeti! 22 yaşındaki karısını defalarca bıçakladı
Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!
Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!
Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!
Bitlis'te annesinin ikna ettiği terörist dağdan indirildi!
Bakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli oldu
Bakan Soylu’ya küfür etmişti! O astrologa verilen ceza belli oldu
Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!
Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!
Hava almak için balkona çıktı! Lüks sitenin 11. katından düşüp can verdi
Hava almak için balkona çıktı! Lüks sitenin 11. katından düşüp can verdi
İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!
İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!
Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu
Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu
Bayburt'ta koronavirüslü evler, şeritlerle karantinaya alındı!
Bayburt'ta koronavirüslü evler, şeritlerle karantinaya alındı!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım!