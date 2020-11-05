Gaziantep'te korkunç kaza! Aracın altında kalmaktan kurtulamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir Ömer Faruk A. isimli bir motosiklet sürücüsünün yan yoldan bir anda ana yola çıkması sonucu seyir halinde gelmekte olan bir aracın altında kaldı. Yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.