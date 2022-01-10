Gaziantep’te korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi’ndeki bir bağ evinde gerçekleşen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşini yaraladı. Ağır yaralanan küçük kızın yardımına sesi duyan vatandaşlar yetişti.

5 yaşındaki Medine Yılmaz'ın durumunu gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kardeşinin tüfekle oyunu sonucu hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeninin olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

VALİ GÜL'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın sosyal medyada köpek saldırısı olarak lanse edilmeye çalışıldığını ve olayın iç yüzünün farklı olduğunu açıklayan Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum"