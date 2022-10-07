Gaziantep'te korkunç olay! İki aylık Mustafa bebeği katlettiler, babanın hali yürekleri acıttı!

Alınan bilgilere göre olay Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. N.Ş.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Anne N.Ş. (27) yaralı ve 2 aylık bebeği Mustafa ise bıçaklanmış halde bulundu.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederken yaralı anne ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

Haberin Devamı

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI, YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.