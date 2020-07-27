Gaziantep'te koronavirüslü hastanın hastaneden kaçtığı haberi ortalığı karıştırdı!

Gaziantep'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin hastaneden kaçtığı haberi herkesi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine kişinin evine giden polis şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.