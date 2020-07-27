Gaziantep'te koronavirüslü hastanın hastaneden kaçtığı haberi ortalığı karıştırdı!
Gaziantep'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin hastaneden kaçtığı haberi herkesi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine kişinin evine giden polis şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde COVİD- 19 testi pozitif çıkan bir kişinin hastaneden kaçarak evine gittiği iddiası polis ekipleri harekete geçirdi. Şahsın evine giden polis, yaptığı görüşmelerde şahsın tedavisinin tamamladıktan sonra evine geldiğinin anlaşılması üzerine ise sağlık ekipleri ile birlikte adresten ayrıldı.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:21
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