Gaziantep’te kumar denetimleri

Gaziantep'te yapılan kumar denetimlerinde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi. Denetimlerde kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oynattığı belirlenen 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şahinbey ilçesi Allaben Mahallesi'nde bir adreste kumar denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi.

Denetimler sonrası kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oyununu organize eden, yer ve imkan sağlayan 9 şahıs yakalandı. Şahıslarında haklarında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA