Gaziantep’te midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yola kontrolsüz çıkan traktöre midibüsün çapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa karayolu 6. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde Yusuf H.'nin (60) kullandığı 27 BME 06 plakalı midibüs, aynı yöne gitmekte olan E.H.'nin kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Yusuf H. (60) aynı araçta bulunan Mehmet Ç. (15), Emirhan Ç. (12), Gülay Ç. (38) ve Umut Ç. (14) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA