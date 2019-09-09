Gaziantep’te öğrenciler ders başı yaptı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başladı.

Düzenlenen törende il protokolü, temsili ders zili çaldı, öğrenciler ders başı yaptı. Akkent Süleyman Şah İlkokulu'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep için 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başladı.

"4 bin derslik yapılıyor"

Başkan Fatma Şahin, "Öğrencilerin gözlerine baktığım zaman Gaziantep'in öğretmenlerini görüyorum, Gaziantep'in doktorlarını, Gaziantep'in güçlü geleceğini görüyorum. Sizler bizim yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz. Bir anne olarak, bir belediye başkanı olarak sizlere karşı büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Sizi uzun bir eğitim yolcuğuna hazırlamamız için üzerimize düşen görevler var. Tek muradımız sizi geleceğe hazırlamaktır. Hz. Ali, "Çocuklarınızı yaşayacakları zamana göre yetiştirin" der. Çağ; bilim ve teknoloji diyor, bir taraftan sizin fiziki şartlarınızı iyileştirirken bir taraftan da sizleri bilim ve teknolojiye ayak uydurmanız için ortamlar hazırlıyoruz. 4 bin derslik yapılıyor. Yöneticiler olarak fiziki altyapısı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız, Milli Eğitim bakanlığımız bu şehre özel davranıyor. Şu an hiçbir şehirde 4 bin derslik bina inşa edilmiyor. Bu binalar bittiğinde çocuklarımızın fiziki şartları daha iyi olacak. Tek başına yeterli olmaz sizin ruhunuzu sizin gelecekle ilgili vizyonunuz, gözlerinizdeki ışık, aileleriniz ve öğretmenleriniz birlikte çok daha güçlü olacağız" dedi.

"Çok güçlü iş birliği kurmamız gerekiyor"

Fatma Şahin, öğretmenlerin önemine de dikkat çekerek, "Öğretmenlerimize büyük bir iş düşüyor onlar bizim güneşimiz, ışığımız, şehrin eğitim kalitesini yükseltmemiz için çok güçlü iş birliği kurmamız gerekiyor. Öğretmenlerimizle okul aile birliğimizle işbirliği içerisindeyiz. Bu işleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakırsak bu işi üzerimizden atamayız. Büyükşehir Belediyesi olarak asli görevimiz olmamasına rağmen okullarda, ne kadar büyük onarım varsa biz yaptık. Binlerce okulun tüm ihtiyaçlarını giderdik. Açtığımız yaz kurslarıyla on binlerce öğrencinin kalbine, yaşamına dokunduk, kitaplara ulaşımını sağladık, spor yapmasına fırsat verdik, yaz dönemini verimli geçirmesini olanak sunduk, sizlerin yeni eğitim öğretim yılına daha motivasyonla hazırlanmasına zemin oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Eğitim politikalarının uygulandığı en iyi şehiriz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Gaziantep sorunları olan bir şehir ama sorunları olduğu kadar da sorunları çözebilme kapasitesi olan bir şehirdir. Çok şükür 4 bin derslik inşası vardı. 600 dersliği hizmete girdi. Zaman içerisinde bu 4 bin dersliği de tamamlayacağız. Sadece bu 4 bin derslik de değil ilave 5 bin dersliğe daha ihtiyacımız var. Merkezi hükümetle, hayırseverlerle beraber bu derslik ihtiyacını da tamamlayacağız. Gaziantep'in şansı başta adalet bakanımız olmak üzere milletvekillerimiz ve hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerimiz. Gaziantep eğitim politikaların en iyi uygulandığı şehirlerden bir tanesi" diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, bu yıl bin 154 resmi 215 özel olmak üzere bin 369 okulda 561 bin 951 öğrenci, 30 bin 443 öğretmenle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başladığını söyledi. Mete, açık öğretime devam eden 47 bin 369 öğrenciyle birlikte toplam öğrenci sayının 609 bin 32'yi bulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol, sınıfları gezdi, okulun eksikliklerini tespit etti.

Kaynak: İHA