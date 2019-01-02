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Gaziantep’te okullara kar tatili

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.

Gaziantep’te okullara kar tatili

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.

Gaziantep Valiğinden yapılan açıklamada "Gaziantep il merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde bir gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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