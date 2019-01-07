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Gaziantep'te parkta bebek cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi.

Gaziantep'te parkta bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Parkta çevre güvenliği alınmasının ardından ekiplerin incelemesinde yarısı gömülü bebek cesedi topraktan çıkarıldı. 4 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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