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Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde, oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar, patlamanın sebebini öğrenmek için araştırmaya girişti. İşte Gaziantep SANKO Hastanesi patlamaya dair tüm detaylar...

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıktığı öğrenildi. Yüksek akım oksijen cihazının neden olduğu yangında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken hastane yetkililerinden açıklama geldi. 

GAZİANTEP'TE PATLAMA MI OLDU? NEDEN PATLAMA OLDU? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında, ilk belirlemelere göre 8 hasta yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

GAZİANTEP'TE OKSİJEN TÜPÜ PATLAMASI

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti. 

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Gaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlamasıGaziantep'te patlama mı oldu? Neden patlama oldu? Kaç kişi öldü? | Gaziantep'te oksijen tüpü patlaması

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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