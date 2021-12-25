Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası konuştu: O tek canımdı, kızımdan başka kimsem yok

Şahinbey ilçesindeki Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında bir sitenin basketbol sahasında meydana gelen olayda iki pitbull cinsi köpek, oyun oynadığı sırada 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük çocuğun sesleri üzerine vatandaşlar zorlukla köpeklerden küçük kızı kurtardı. Baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan küçük kız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmış, iki köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, konuya ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

"ASİYE İYİLEŞTİKTEN SONRA NASIL BİR HAYAT OLACAK HİÇ BİLMİYORUM"

Küçük kızın hastanedeki tedavisi sürerken baba Hüseyin Ateş, çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

"İŞİMDEN VE EVİMDEN OLDUM, ÇOK BÜYÜK MAĞDURUM"

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

"DÜNYADA TEK ÇOCUĞUMDU O, TEK CANIMDI, KIZIMDAN BAŞKA KİMSEM YOK"

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti. Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."

TEDAVİSİ ANTALYA'DA SÜRECEK

Öte yandan Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.