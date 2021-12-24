Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu belli oldu! Doktoru konuştu: "Ben meslek hayatımda görmedim"

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Şahinbey ilçesindeki bir sitenin basketbol sahasında meydana geldi. İki pitbull cinsi köpek, oyun oynadığı sırada 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük çocuğun sesleri üzerine vatandaşlar zorlukla köpeklerden küçük kızı kurtardı. Baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan küçük kız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken iki köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Konuya ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

HASTANEYE GETİRİLDİĞİNDE ŞUURU KAPALIYDI

Olayda ciddi şekilde yaralanan Asiye Ateş'in tedavisi ise sürüyor. Talihsiz kızın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye'nin hastaneye getirildiğinde şuurunun kapalı olduğunu belirterek," Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolayısıyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı." dedi.

"EN ÇOK ENDİŞELENDİREN ŞEY 4-5 GÜN SONRA ÇIKMASI BEKLENEN ENFEKSİYONLAR"

Asiye'nin tedavisinin sürdüğünü belirten Tahmazoğlu,"Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar... Ciddi şekilde önlem alıyoruz." şeklinde konuştu.

"DERİ VE KEMİK DOKU KAYIPLARI VAR"

Tahmazoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçında doku kayıpları var. Deri ve kemik doku kayıpları var. Ama şu an önceliği hastanın hayati tehlikesi..."

YÜZ FELCİ DURUMU VAR MI?

Küçük kızın yüz felci olma durumu hakkında konuşan Tahmazoğlu," Sağ tarafında yüzünde hasar kalıcı olabilir." dedi.

Küçük kızın hastaneden ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi veren Tahmazoğlu, 10 günlük sürecin önemli olduğunu belirterek, " 10 gün sonrasında rahatça konuşabiliriz." ifadesini kullandı.

"MESLEK HAYATIMDA GÖRMEDİM"

"Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi. " diyen Tahmazoğlu," Hele baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde, ben meslek hayatımda görmedim. 3 operasyon geçirdi. Günlük olarak anestezi altında, tedavisi günlük yapılıyor. Dokuların günlük bakımları yapılmakta." ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ TAŞDOĞAN AİLEYİ VE ASİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Asiye Ateş ve ailesini hastanede ziyaret etikten sonra doktorlardan bilgi aldı. Ali Muhittin Taşdoğan şunları söyledi:

"Asiye kızımızın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bizler de bu haberle mutlu olduk ve ziyaret etmek istedik. Ailesine ve kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Doktorlarından da aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin önemli olduğu ve kritik günler olacağını öğrendim. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacaktır. Konuyla ilgili olarak devam eden hukuki ve idari anlamda yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum"

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl?