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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne?

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne? İşte detaylar...

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne?

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye Ateş (4), sokaklarda gezdirilmesi yasak olan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda, küçük kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül, Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne? İşte detaylar...

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne?

GAZİANTEP'TE PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN KÜÇÜK KIZIN SON DURUMU NE?

 

Gaziantep Valisi Davut Gül'den, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin bilgi geldi. Yayımlanan duyuruda, 4 yaşındaki Asiye'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Tedavisi devam eden Asya kızımızı ziyaret ettik Anne ve babasıyla görüştük Doktorlarından bilgi alarak bundan sonraki süreci planladık Çok şükür bugün daha iyi. Tedavi ve sonraki süreçte devletimizin tüm imkanlarını ailemizle paylaşacağız. Adli ve idari süreç devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın son durumu ne?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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