Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye uyandırıldı! "Operasyon gayet başarılı geçti"

Gaziantep'te, sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye Ateş (4), halka açık alanda maskesiz gezdirilmesi yasak olan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Korkunç olayda, küçük kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Son olarak Asiye'nin tedavi gördüğü hastaneden herkesin içini rahatlatacak haber geldi. Doku naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

BEKLENEN GÜZEL HABER GELDİ

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade ederek, "Yoğun bakımda takibi devam ediyor" dedi.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan doktor, "Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.