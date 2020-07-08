Gaziantep'te SAHA İstanbul irtibat ofisi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) irtibat ofisi açıldı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, SAHA İstanbul, Ankara'dan sonra Anadolu'daki 2. irtibat ofisini GSO hizmet binası içerisinde açtı.

Bu kapsamda GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından "Gaziantep Savunma Sanayi Geliştirme İşbirliği Protokolü" de imzalandı.

Protokol ile savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının yükseltilmesine yönelik işbirliği yapılacak.

GSO bu kapsamda üyelerinin savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere bilgilendirilme, projeler etrafında kümelenmesi ve ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamının sağlanmasını amaçlıyor.

Üniversitelerle sanayinin senkronize çalışmasının sağlanması, devlet desteklerinin protokol konusu ana sektörlerdeki projelere yoğunlaştırılması, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerin ülkeye kazandırılması, yurt dışı pazar arayışına kollektif destek verilmesi de Gaziantep Savunma Sanayi Geliştirme İşbirliği Protokolü'nun hedefleri arasında yer alıyor.

Sektörün gelişimine yönelik, fuar, sergi, eğitim, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, Gaziantep'in önemli bir üretim potansiyeli olduğunu belirterek, "Bu kentte savunma sanayinde faaliyet gösterebilecek potansiyeli olan çok sayıda firma var. Bu sebeple irtibat ofisi açıyoruz. Bu uygulama ile inşallah güzel işlere imza atacağız." ifadesini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de SAHA İstanbul ile işbirliğini geliştirme noktasında anlamlı bir protokol imzaladıklarını ifade ederek, "Buradaki irtibat ofisinde sanayicilerimiz savunma sanayi konusunda inşallah güzel işlere imza atacaklar. Kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerledirmesinde bulundu.

Kaynak: AA