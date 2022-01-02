Gaziantep'te sahipsiz hayvanlar için çalışmada sona gelindi! 5 bin kapasiteli barınak yakında açılacak!

Ülke genelinde son dönemde özellikle köpek saldırılarının haberleri üzerine sahipsiz sokak hayvanları gündemin ana maddesi haline geldi. Sokakta kış aylarının da gelmesiyle birlikte sürü halinde dolaşan ve insanlara saldıran köpeklerin haberlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hareke geçen belediyeler, çeşitli çalışmalarla bu duruma çözüm ararken Gaziantep'te yapılan barınakta ise son aşamaya gelindi.

AÇILMASI İÇİN GÜN SAYILIYOR

Yaklaşık olarak 5 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede üretilen barınak için artık gün sayılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm canlıların iyi bir yaşam hakkına sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek barınakla birlikte hem hayvanların, hem de vatandaşların daha konforlu bir yaşam süreceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ BARINAĞI"

Barınakta alanında uzman kişilerin çalışacağını ifade eden Fatma Şahin, "15 dönüm üzerinde içinde 6 ameliyathanenin olduğu, kum havuzları gibi özel yerler olan bir havyan barınağı olacak. Bütün bu çalışmayı yaparken STK'ler ile paylaştık. Onları buraya getirdik, yerinde inceledik beraber. Görüş önerilerini aldık, birlikte çalıştık ve tamamlanmak üzere. Burada alanında uzman kişiler çalışacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en içerikli ve en işlevsel hayvan barınağını hayata geçirmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

MODERN BİR HASTANE GİBİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, "Kent genelinde yaklaşık 200 beslenme noktamız bulunmakta. Buralara bakım evinin araçlarıyla yemek ve su bırakıyoruz. Hayvanlar bizim takibimizde oluyor. Aşılarını ve diğer ihtiyaçlarını takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Özsöyler, barınağı adeta modern bir hastane mantığıyla yaptıklarını ifade ederek burada hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinin altını çizdi. Ayrıca sokaktan alınan hayvanların tedavilerinin de yine burada yapılacağını belirtti.

"BÖLGENİN EN KAPSAMLI BARINAĞI OLACAK"

Yeni barınağın 2 aya kadar hizmete sunulacağını aktaran Özsöyler, konuşmasını "Burada bütün hayvanlara kemik, yumuşak doku, kısırlaştırma gibi bütün operasyonlar yapılacak, büyük kompleks bir ameliyathane olacak. Bunun yanında röntgen ve ultrason cihazımız olacak. Alanında uzman yaklaşık 15 veteriner hekimle burayı takip edeceğiz. Bölgenin en kapsamlı barınağı olacak. Eski barınak 3 bin 500 hayvana hizmet verecek kapasitedeydi. Yenisi 5 bin hayvana hizmet verecek kapasitede olacak. Hayvan parkı olacak, hayvanlarımız burada oyun oynayacaklar, sosyal donatı alanında stres atacaklar. Yazın güneşten kışın soğuktan koruyacak şekilde yaptık. 2 aya kadar hizmete sunacağız" sözleriyle noktaladı.