Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 14 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 513 şişe sahte, 193 litre de dökme alkol ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kentte piyasaya sahte ve kaçak alkol sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda sahte alkol satışı yapılan adresler belirlendi. Polisler, Gaziantep ve Nizip ilçesinde 28 adrese düzenlediği baskında; 513 şişe sahte alkol, 193 litre dökme alkol, 279 paket kaçak sigara, 2 kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtti.

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Kaynak: DHA