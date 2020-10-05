Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar

Gaziantep’te yıllarca annelerinden şiddet görüp dayılarının tacizine uğradıklarını iddia eden 4 kardeş, şimdilerde ise tutuksuz yargılanan dayıları ve boşanma davası açan annelerinin korkusun dolayı dışarı adım atamıyor. Çocuklarının anlattıklarıyla ilk şoku yaşayan baba ise konuyla ilgili kameralara açıklama yaptı.