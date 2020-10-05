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  3. Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar

Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar

Gaziantep’te yıllarca annelerinden şiddet görüp dayılarının tacizine uğradıklarını iddia eden 4 kardeş, şimdilerde ise tutuksuz yargılanan dayıları ve boşanma davası açan annelerinin korkusun dolayı dışarı adım atamıyor. Çocuklarının anlattıklarıyla ilk şoku yaşayan baba ise konuyla ilgili kameralara açıklama yaptı.

Gaziantep’te yaşanan olayda 4 kardeş, annelerinden yıllarca şiddet gördüğünü ve dayılarının ise tacizine maruz kaldığını babalarına anlatmasıyla gerçekler gün yüzüne çıktı. Olayı duyan baba C.S.S ise olaylarla ilgili mahkemeye yaptığı şikayetlerin ardından çocuklarını yanlarına alsa da tutuksuz yargılanan dayıları ve boşanma davası açan annelerinin korkusundan 4 kardeş evden çıkmak istemiyor.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 14:49
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