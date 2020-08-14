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Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep Kolej Vakfı öğrencisi Duygu D., ünlü bir iş adamının oğlu Mehmet K.'nin evinde olduğu sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep emniyet mensupları, ölümün şüpheli olduğu gerekçesiyle olay hakkında inceleme başlattı.

Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gaziantep Kolej Vakfı öğrencisi olduğu öğrenilen Duygu D., erkek arkadaşının evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep emniyet güçleri, olayın kadın cinayeti olabileceğini ve Duygu'nun aşağı itilmiş olma ihtimali de bulunduğunu belirterek soruşturma başlattı.

Gaziantep'te şüpheli ölüm

DÜŞTÜ MÜ İTİLDİ Mİ?

Ünlü bir iş adamının oğlu Mehmet K., 4. katta bulunan kendine ait evin balkonunda, kız arkadaşı Duygu D. ile otururken Duygu'nun dengesini kaybederek balkondan aşağı düştüğünü belirtti. Düşme sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Kolej Vakfı öğrencisi Duygu'nun ölümünün, emniyet mensupları tarafından şüpheli olduğu saptandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlattığı olayda, Duygu'nun balkondan düşmüş olmasının yanı sıra aşağı itildiği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda darp olup olmadığı konusunun özellikle araştırıldığı belirtilirken soruşturmanın devam ettiği ve olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Gaziantep'te şüpheli ölüm



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