Gaziantep’te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.Emniyete...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların, 4 Nisan öncesinde eylem yapacağı şeklinde ihbar kaydı bulunan kişiler olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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