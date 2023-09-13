Gaziantep’te uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 682 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te son 2 ay içerisinde narkotik suçlara yönelik operasyon çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken toplam 2 bin 682 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 ay içerisinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 2 bin 355 olaya müdahale edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu olaylarına ilişkin toplam 2 bin 682 şüpheli şahıs yakalandı.

Narkotik operasyonları sırasında yapılan aramalarda ise 15 bin 546 adet captagon ve ecstasy hap, 316 kilogram esrar, 180 kilogram metamfetamin, 43 kilogram eroin ile 4 bin 916 kök kenevir ele geçirildi.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam edecek"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Emniyet ve Jandarmamız tarafından son iki ay içerisinde 15 bin 546 adet captagon ve ecstasy hap, 316 kilogram esrar, 180 kilogram metamfetamin, 43 kilogram eroin, 4 bin 916 kök kenevir ele geçirildi ve 2 bin 355 olayla ilgili 2 bin 682 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)