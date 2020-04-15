Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 274 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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