Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde, 36 uyuşturucu hap, iki tabanca, birer tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kaynak: AA