   Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu yapıldı

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu Eski Nizip Yolu Caddesi'nde bir araç durduruldu. Yapılan aramada yaklaşık 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlıların Nizip ilçesindeki adreslerinde, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, karakola götürülerek gözaltna alındı.