Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 953 gram esrar, 32,50 gram metamfetmin, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 953 gram esrar, 32,50 gram metamfetmin, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde ve içindeki şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve 32,50 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Otomobildeki B.P., M.P. ve M.A. gözaltına alındı. Ekipler Yukarıbayır Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında ise 953 gram esrar, 24 uyuşturucu hap, 8 bin 600 dolar, 100 euro, 3 bin 980 TL para ele geçirdi. Uyuşturucuya ve paraya el koyan ekipler E.T., A.T., Z.T, K.T ve İ.H.T.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, A.T., İ.H.T., B.P. ve M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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DHA
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