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  3. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama "Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı"

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama "Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı"

GAZİANTEP'te, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama "Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı"

GAZİANTEP'te, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye sırasında Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.T.'ye, "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Aramada, Y.T.'nin üzerinde 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler Y.T.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

DELİCE

ALİ GÜNDOĞAN

0

0%

KESKİN

FARUK KORKMAZ

0

0%

MERKEZ

FARUK VURGUN

0

0%

SULAKYURT

HÜSEYİN YILMAZ

0

0%

BAHŞİLİ

ÖMER ÇITAK

0

0%

BALIŞEYH

HAKAN ÖZKAN

0

0%

ÇELEBİ

HÜSEYİN ÇELEBİ

0

0%

KARAKEÇİLİ

MURAT YILDIZ

0

0%

YAHŞİHAN

HACI YUSUF KORKMAZ

0

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