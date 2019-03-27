Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama "Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı"
GAZİANTEP'te, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye sırasında Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.T.'ye, "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Aramada, Y.T.'nin üzerinde 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler Y.T.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
ALİ GÜNDOĞAN
0
0%
FARUK KORKMAZ
0
0%
FARUK VURGUN
0
0%
HÜSEYİN YILMAZ
0
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ÖMER ÇITAK
0
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HAKAN ÖZKAN
0
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HÜSEYİN ÇELEBİ
0
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MURAT YILDIZ
0
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HACI YUSUF KORKMAZ
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