Gaziantep'te uyuşturucuya 3 ayda 283 tutuklama

GAZİANTEP'te, 3 ay içerisinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 683 şüpheliden 283'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak, şubat ve mart aylarında kentte huzurun korunması ile uyuşturucu imalatı ve "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 163 kilo esrar, 42 kilo metamfetamin, 13 kilo 500 gram bonzai, 14 kilo 500 gram eroin, 25 bin 950 uyuşturucu hap, 132 hassas terazi, 105 tabanca, 44 pompalı tüfek, 5 kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, 683 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu sattığı için gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 283'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 177'si ise adli kontrol şartıyla, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA