Gaziantep'te vinç faciasından kıl payı dönüldü!

Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu bir cadde de kavşaktan dönüş yaptığı sırada freni boşalan vinç, hızını alamayarak yüksek bir kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada kimse yaralanmazken o anlar ise evredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.