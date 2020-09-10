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Gaziantep'te vinç faciasından kıl payı dönüldü!

Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu bir cadde de kavşaktan dönüş yaptığı sırada freni boşalan vinç, hızını alamayarak yüksek bir kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada kimse yaralanmazken o anlar ise evredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi yaşanan olayda freni boşalan bir vinç, yaya ve araç trafiğin yoğun olduğu bir cadde de kimseye çarpmamak için cadde üzerindeki mobilya mağazasının önünde bulunan yüksek kaldırıma çıkarak aracı durdurabildi. Olayda yaralanan olmazken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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10 Eylül 2020 Perşembe 12:40
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