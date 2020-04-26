İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı

Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir gruba rastladı. Yapılan kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye...

Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir gruba rastladı.

Yapılan kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bir evde 14 gün süreyle karantinaya alındı.





Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT