Gaziantep'te yakalanan 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir gruba rastladı. Yapılan kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir gruba rastladı.
Yapılan kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede bir evde 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaynak: AA
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