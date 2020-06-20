Gaziantep'te yapılan operasyonda DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu yakalandı!

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; M.E.A., polis operasyonu ile gözaltına alındı. Sorgulamasında terör örgütü DEAŞ içerisinde istihbarat sorumlusu olarak 'Ebu Katade Ken Safra' kod adını kullandığı belirlenen M.E.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.