Gaziantep’te yasağı ihlal eden 7 yabancı yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan yabancı uyruklu kişiler bekçilerin dikkatinden kaçmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından üzerlerinden çıkan kimlik ve belgeleri inceleyen emniyet ekipleri şahısların 4'ünün Suriye, 2'si Irak, 1'inin Afganistan vatandaşı olan M.V., H.İ., A.I., Y.A., B.C., M.H., A.M. sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir araç ile Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi. Şahıslar ilçe yetkilileri tarafından İslahiye'de bir yakınlarının evinde 14 gün süreliğine karantina altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA