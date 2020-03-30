Gaziantep'te yasak yolculuğa ceza ve karantina

GAZİANTEP'te, seyahat izin belgesi olmayan kişilerin bulunduğu, şehirler arası yolculuk yapılan minibüs, güvenlik güçlerince durduruldu. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşınan minibüs trafikten men edilirken, araçta bulunanlar ise 3 bin 150'şer TL ceza kesildikten sonra 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gaziantep'te seyahat izin belgesi olmadan şehirler arası yolculuğun önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, öğle saatlerinde Adana'dan Şanlıurfa'ya giden minibüsü durdurdu. Minibüste sürücüyle birlikte 5'i çocuk 14 kişi olduğu belirlendi. Minibüste bulunanların yapılan kontrolde seyahat izin belgesi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine yolcular ve sürücüye kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı, 15 kişi yolcu kapasiteli minibüs, yüzde 50'den fazla yolcu taşındığı için trafikten men edildi. Çağırılan sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmayan 14 kişi, daha sonra yayınlanan genelge doğrultusunda 14 gün süreyle karantina alındı.

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Kaynak: DHA