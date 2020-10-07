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Gaziantep'te yeni koronavirüs önlemi: 15 yaş altı pazara gidemeyecek!

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verilen karar kapsamında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında artan vaka sayılarını en aza indirgemek amacıyla 15 yaş altı çocukların yanlarında ebeveynleri olsa dahi semt pazarlarına gitmeleri yasaklandı.

Gaziantep'te yeni koronavirüs önlemi: 15 yaş altı pazara gidemeyecek!

Gaziantep Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 yaş ve altı çocukların ebeveynleri yanında olsa dahi semt pazarlarına gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurul kararı doğrultusunda, Gaziantep'te üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğu getirildi. Kurul ayrıca havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırıldığı ve CIP salonunun vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine karar verdi. Teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunu getiren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına gitmelerinin anne ve babaları yanında olsa dahi yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı da vurgulandı.

Berna Akkaya
Editör


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