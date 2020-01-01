Gaziantep’te yeni yılın ilk bebeği Perihan Ilgın

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği 00.00'da dünyaya gelirken, bebeğe ailesi tarafından Perihan Ilgın ismi verildi. Bebeği İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaret etti.

Gaziantep'te Cengiz Gökçek Doğum Hastanesinde 00.00'da yeni yılın ilk bebeği doğdu. 3 kilo 500 gram ağırlığında doğan bebeğe annesi Arife ve babası Ramazan Saydan tarafından Perihan Ilgın ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçileri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını dileyen Çataklı, anneye çiçek takdim etti. Bebeğe ayrıca Çataklı, Gül ve Tahmazoğlu tarafından altın hediye edildi.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında özellikle güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar çok şükür ülkemizin genelinde emniyet ve asayiş bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler bakanlık olarak Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız, güvenlik birimlerimizin amirleri, müdürleri komutanları Türkiye'nin her köşesine bu gece dağıldılar. Alınmış olan güvenlik tedbirlerine yerinde de görmek, değerlendirmek hem de görev başında bulunan arkadaşlarımızın yeni yıllarını tebrik etmek için bu kapsamda Gaziantep'te geldim. Sayın Valimizle birlikte gerek polisimizin gerek jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Karakolları ve uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Hem arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutladık, son olarak hastaneye gelip bebeğimizi gördük. Gayet sağlıklı, annesine de geçmiş olsun dileklerini ilettik. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz. 2020 yılının ülkemizi için huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Davut Gül, Gaziantep'in yılbaşına huzur içerisinde girdiğini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede 2019 yılında 19 bin 200 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, yeni doğan bebeklerin vatana ve millete hayırlı olmaları temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebeği Perihan'ın babası Ramazan Saydan ise bebeklerinin saat 00.00'da dünyaya geldiğini kaydederek, ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları için sevindiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA