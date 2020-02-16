Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, otobüste yapılan aramada 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası...
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, otobüste yapılan aramada 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun çantasını kontrol etti.
Aramada, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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